    Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı ən çətin istiqamətin adını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    • 14 noyabr, 2025
    • 22:01
    Ukrayna Silahlı Qüvvələri (SQQ) üçün ən çətin ərazi Donetsk vilayətindəki Pokrovsk istiqaməti olaraq qalır.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş komandanı Aleksandr Sırski özünün Telegram kanalında məlumat verib.

    "Mən ən çətin ərazidə, xüsusən də Pokrovsk-Mırnoqrad aqlomerasiyası ərazisində işləməyə davam edirəm. Onlar (Rusiya ordusu - Qeyd) nəzarət zonasını genişləndirmək üçün yaşayış məntəqələrinə, çoxmənzilli binalara soxulmağa və orada möhkəmlənməyə cəhd göstərir. Bunu nəzərə alaraq, onların planlarına qarşı çıxmaq üçün bir sıra tədbirlər hazırladıq", - deyə o yazıb.

    Baş komandan vurğulayıb ki, Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Rusiya ordusunun hərəkətlərini lokallaşdırarkən həm canlı qüvvə, həm də texnika baxımından ona ciddi itkilər verməyə davam edir: "Komandirlərimiz tabeliyində olan şəxsi heyətin həyat və sağlamlığının qorunması zərurətinə son dərəcə hörmətlə yanaşırlar".

    Ukrayna Silahlı Qüvvələri Donetsk Sırski
    Главком ВСУ назвал самое сложное направление для украинской армии

