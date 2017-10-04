Главарь "Джебхат-ан-Нусры" получил тяжелые ранения после удара российской авиации в Сирии - ВИДЕО

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Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ В результате удара ВКС РФ в Сирии главарь группировки "Джебхат-ан-Нусры" Абу Мухаммед аль-Джуляни получил тяжелые осколочные ранения и находится в критическом состоянии. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, после подтверждения по нескольким каналам прибытия террористов и начала их совещания командованием российской группировки войск в Сирии было принято решение о нанесении воздушного удара. Он отметил, что "для поражения данной цели из состава дежурных сил российской авиации в Сирии были назначены самолеты Су-34 и Су-35".