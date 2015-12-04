Главарь движения "Талибан" в Афганистане скончался от ранений

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Главарь экстремистского движения "Талибан" в Афганистане мулла Ахтар Мохаммад Мансур умер от ранений, полученных накануне при перестрелке с другими боевиками. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, эту информацию подтвердили представители официальных властей страны. "Мансур получил серьезные ранения в ходе перестрелки в среду после ожесточенного спора с другими главарями группировки", - приводит "Синьхуа" их слова.

Мулла Ахтар Мохаммад Мансур возглавил "Талибан" в Афганистане в конце июля. Он сменил скончавшегося основателя группировки муллу Мохаммада Омара.