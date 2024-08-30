О нас

Глава ВОЗ сообщил о необходимости мира для защиты детей Газы от полиомиелита

Глава ВОЗ сообщил о необходимости мира для защиты детей Газы от полиомиелита Достижение мира в Газе является единственным эффективным лекарством для защиты ее детей от полиомиелита на длительную перспективу.
Другие страны
30 августа 2024 г. 19:57
Глава ВОЗ сообщил о необходимости мира для защиты детей Газы от полиомиелита

Достижение мира в Газе является единственным эффективным лекарством для защиты ее детей от полиомиелита на длительную перспективу.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он приветствовал обязательство сторон конфликта в Газе устанавливать гуманитарные паузы во время проведения вакцинации, выразив надежду на то, что "все стороны будут их соблюдать".

"Планируется, что кампания вакцинации начнется 1 сентября. Мы приветствуем обязательство ввести гуманитарные паузы в определенных районах и приостанавливать [действие] эвакуационных распоряжений для реализации кампании. Однако единственное долгосрочное лекарство - это мир. Единственный способ полностью защитить всех детей Газы - это прекращение огня", - подчеркнул Гебрейесус.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Humanitarian pauses crucial for polio vaccination in Gaza, says WHO Director-General

Самое важное

Минобороны: ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване
Минобороны: ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване
28 августа 2024 г. 09:47
Ровзат Гасымов: Избирательная среда в Азербайджане отвечает требованиям цивилизованного общества
Ровзат Гасымов: Избирательная среда в Азербайджане отвечает требованиям цивилизованного общества
27 августа 2024 г. 16:28
Первая леди Мехрибан Алиева посетила Комплекс святилища Бибиэйбат
ФотоПервая леди Мехрибан Алиева посетила Комплекс святилища Бибиэйбат
26 августа 2024 г. 23:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi