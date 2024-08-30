Глава ВОЗ сообщил о необходимости мира для защиты детей Газы от полиомиелита

Достижение мира в Газе является единственным эффективным лекарством для защиты ее детей от полиомиелита на длительную перспективу.

Достижение мира в Газе является единственным эффективным лекарством для защиты ее детей от полиомиелита на длительную перспективу.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он приветствовал обязательство сторон конфликта в Газе устанавливать гуманитарные паузы во время проведения вакцинации, выразив надежду на то, что "все стороны будут их соблюдать".

"Планируется, что кампания вакцинации начнется 1 сентября. Мы приветствуем обязательство ввести гуманитарные паузы в определенных районах и приостанавливать [действие] эвакуационных распоряжений для реализации кампании. Однако единственное долгосрочное лекарство - это мир. Единственный способ полностью защитить всех детей Газы - это прекращение огня", - подчеркнул Гебрейесус.