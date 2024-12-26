Глава ВОЗ не может покинуть Йемен после ударов по аэропорту Саны

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока не знают, сможет ли глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус покинуть Йемен в четверг после ударов по аэропорту Саны.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока не знают, сможет ли глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус покинуть Йемен в четверг после ударов по аэропорту Саны.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе организации.

"Мы сообщим, когда узнаем больше", - говорится в сообщении.

В соцсети X Гебрейесус сообщил, что им нужно дождаться, пока ущерб, нанесенный аэропорту, будет устранен, прежде чем делегация ООН сможет улететь.

Он также сообщил, что авиаудар повредил здание в нескольких метрах от самолета, в котором он находился с делегацией ООН в аэропорту Саны в Йемене, один член экипажа был ранен.

Отметим, что сегодня израильская авиация нанесла массированные удары по Сане и портовому городу Ходейда, которые контролирует мятежное движение хуситов "Ансар Аллах". В результате инцидента, по данным местных СМИ, погибли два человека.