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Глава ВОЗ не может покинуть Йемен после ударов по аэропорту Саны

Глава ВОЗ не может покинуть Йемен после ударов по аэропорту Саны Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока не знают, сможет ли глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус покинуть Йемен в четверг после ударов по аэропорту Саны.
Другие страны
26 декабря 2024 г. 22:29
Глава ВОЗ не может покинуть Йемен после ударов по аэропорту Саны

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока не знают, сможет ли глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус покинуть Йемен в четверг после ударов по аэропорту Саны.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе организации.

"Мы сообщим, когда узнаем больше", - говорится в сообщении.

В соцсети X Гебрейесус сообщил, что им нужно дождаться, пока ущерб, нанесенный аэропорту, будет устранен, прежде чем делегация ООН сможет улететь.

Он также сообщил, что авиаудар повредил здание в нескольких метрах от самолета, в котором он находился с делегацией ООН в аэропорту Саны в Йемене, один член экипажа был ранен.

Отметим, что сегодня израильская авиация нанесла массированные удары по Сане и портовому городу Ходейда, которые контролирует мятежное движение хуситов "Ансар Аллах". В результате инцидента, по данным местных СМИ, погибли два человека.

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Версия на азербайджанском языке ÜST rəhbəri Səna hava limanına edilən hücumlardan sonra Yəməndən çıxa bilməyib

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