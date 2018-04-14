Глава Совета ЕС прокомментировал удары США по Сирии

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ ЕС поддерживает союзников и будет с ними стоять "на стороне правосудия". Как сообщает Report,об этом написал на своей странице в Twitter глава Совета ЕС Дональд Туск, комментируя удары США по Сирии.

"Удары США, Франции и Великобритании дают понять, что сирийский режим вместе с Россией и Ираном не может продолжать эту человеческую трагедию, по крайней мере, не без затрат. ЕС будет стоять вместе с нашими союзниками на стороне правосудия", — написал Туск.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.