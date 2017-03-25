Глава Северного Кипра провел телефонный разговор с Борисом Джонсоном

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Президент непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Мустафа Акынджи переговорил по телефону с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, переговоры состоялись по инициативе британской стороны и продолжались около получаса, собеседники обсудили процесс урегулирования кипрской проблемы.

Президент ТРСК проинформировал главу британского внешнеполитического ведомства о решении властей греческой части Кипра о проведении в школах мероприятий, посвященных вопросу объединения с Грецией, а также об усилиях, которые предпринимаются для возобновления переговорного процесса.