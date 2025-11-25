Глава "Роснефти": КНР идет к созданию новой энергосистемы с вложениями в $900 млрд

Китай движется к построению энергосистемы нового типа, комбинирующей традиционные и альтернативные источники энергии.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава "Роснефти", ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин в ходе Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

По его словам, на Китай в 2025 году придется треть мировых инвестиций в энергетику - $900 млрд.

"Китай - великая энергетическая держава, которая формирует новый облик всей мировой энергетики. Страна семимильными шагами движется к построению энергосистемы нового типа, представляющей собой синтез традиционных и альтернативных источников", - сказал Сечин.

Он отметил, что уровень выработки электроэнергии в Китае более чем в два раза превышает ее производство в США, хотя 20 лет назад все было наоборот.