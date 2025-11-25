Çinin yeni tip enerji sisteminə sərmayəsinin 900 milyard dollara çatacağı gözlənilir
- 25 noyabr, 2025
- 09:00
"Çin ənənəvi və alternativ enerji mənbələrini birləşdirən yeni tip enerji sisteminin qurulması istiqamətində irəliləyir".
"Report" xəbər verir ki, bunu "Rosneft"in baş direktoru, yanacaq-energetika sektorunun inkişafı strategiyası və ekoloji təhlükəsizlik üzrə Prezident Komissiyasının icraçı katibi İqor Seçin Rusiya-Çin enerji biznes forumunda çıxışı zamanı deyib.
Onun sözlərinə görə, 2025-ci ildə 900 milyard dollarlıq sərmayə ilə qlobal enerji investisiyasının üçdə biri Çinin payına düşəcək. Seçin bildirib ki, Çin qlobal enerji sektoru üçün yeni sima formalaşdıran böyük enerji gücüdür: "Ölkə ənənəvi və alternativ mənbələrin sintezi olan yeni tip enerji sisteminin qurulması istiqamətində inanılmaz sürətlə irəliləyir".
İ. Seçin əlavə edib ki, Çinin elektrik enerjisi istehsalı ABŞ-dan iki dəfə çoxdur: "Bu vəziyyət 20 il əvvəlki vəziyyətin əksinədir. Enerji sektoruna qlobal investisiyaların üçdə biri Çinin payına düşür. 2025-ci ildə Çin sərmayəsinin təxminən 900 milyard dollara çatacağı gözlənilir ki, bu da bütövlükdə Şimali Amerikadan 30%, Avropadan isə 50% çoxdur".
"Rosneft"in baş direktoru qeyd edib ki, iqtisadi artım, sənaye istehlakı, regional inkişaf, nəqliyyat və mənzil-kommunal xidmətlər də daxil olmaqla bütün sektorların elektrikləşdirilməsi Çini dünyanın aparıcı enerji istehlakçısına çevirib. O vurğulayıb ki, bu cür enerji ehtiyacları enerji təhlükəsizliyinə xüsusi yanaşma tələb edir.