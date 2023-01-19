Глава правительства Тайваня подал заявление об уходе в отставку

Председатель тайваньского правительства Су Чжэньчан в четверг подал заявление об уходе в отставку.

Председатель тайваньского правительства Су Чжэньчан в четверг подал заявление об уходе в отставку.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Я вновь прошу главу администрации Тайваня Цай Инвэнь освободить меня от должности главы правительства, - написал он в Twitter. - Прошу в кратчайшие сроки назначить на эту должность нового кандидата".

Как уточнил Су Чжэньчан, для него было "самой большой честью" в течение последних четырех лет возглавлять правительство Тайваня. Он также отметил, что проект госбюджета острова уже успешно согласован.

Бывший председатель ныне правящей на Тайване Демократической прогрессивной партии (ДПП) Су Чжэньчан стал премьером в январе 2019 года, сменив на посту главы правительства Уильяма Лая (Лай Циндэ).

75-летний Су Чжэньчан - ветеран тайваньской политики, политик уже занимал пост премьера в 2006-2007 годах. Он родился в уезде Пиндун, окончил Национальный университет Тайваня. Около десяти лет работал практикующим юристом и считается одним из основателей ДПП, которая была создана в 1986 году. Выступает за независимость острова от КНР.