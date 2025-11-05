Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Другие страны
    05 ноября, 2025
    04:42
    Глава Пентагона заявил о еще одном сбитом судне с наркотиками

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил об уничтожении американскими силами в международных водах Тихого океана катера, использовавшегося для перевозки наркотиков.

    Как передает Report, об этом он заявил в соцсети Х.

    Согласно данным разведки США, указал Хегсет, на судне находились два человека, они перевозили наркотики. В результате удара оба погибли.

    "Ни у одного картеля нет шансов против американских военных", - добавил Хегсет.

    В последние недели американские силы неоднократно заявляли об уничтожении катеров под предлогом борьбы с наркотрафиком.

    Pentaqon rəhbəri narkotik yüklü daha bir gəminin vurulduğunu bildirib

