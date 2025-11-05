Глава Пентагона заявил о еще одном сбитом судне с наркотиками
- 05 ноября, 2025
- 04:42
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил об уничтожении американскими силами в международных водах Тихого океана катера, использовавшегося для перевозки наркотиков.
Как передает Report, об этом он заявил в соцсети Х.
Согласно данным разведки США, указал Хегсет, на судне находились два человека, они перевозили наркотики. В результате удара оба погибли.
"Ни у одного картеля нет шансов против американских военных", - добавил Хегсет.
В последние недели американские силы неоднократно заявляли об уничтожении катеров под предлогом борьбы с наркотрафиком.
