    Digər ölkələr
    • 05 noyabr, 2025
    • 05:42
    Pentaqon rəhbəri narkotik yüklü daha bir gəminin vurulduğunu bildirib

    Pentaqon rəhbəri Pit Heqset Sakit okeanın beynəlxalq sularında narkotik daşımaq üçün istifadə olunan katerin Amerika qüvvələri tərəfindən məhv edildiyini bildirib.

    "Report"un məlumatına görə, Heqset bu barədə "X" sosial şəbəkəsində bildirib.

    Məlumata görə, gəmidə iki nəfər olub, onlar narkotik daşıyıblar. Zərbə nəticəsində hər ikisi həlak olub.

    "Amerika hərbçiləri qarşısında heç bir kartelin şansı yoxdur", - deyə Heqset əlavə edib.

    Son həftələrdə Amerika qüvvələri dəfələrlə narkotik trafikinə qarşı mübarizə bəhanəsi ilə katerlərin məhv edilməsi barədə bəyanatlar verib.

