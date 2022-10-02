Глава Пентагона: Решение о приеме Украины в НАТО должны принимать все члены блока

Власти США привержены политике "открытых дверей" НАТО, однако подчеркивают, что решение о приеме в альянс новых членов должны принимать все страны блока.

Власти США привержены политике "открытых дверей" НАТО, однако подчеркивают, что решение о приеме в альянс новых членов должны принимать все страны блока.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, комментируя заявку Киева на присоединение к альянсу в ускоренном порядке.

"Мы привержены поддержке политики "открытых дверей" НАТО, но это является вопросом, решаемым 30 странами блока, которые проводят голосование, а также страной, стремящейся присоединиться к блоку", - сказал он на совместной пресс-конференции со своим австралийским коллегой Ричардом Марлзом в штате Гавайи.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал заявление на вступление в НАТО в ускоренном порядке.