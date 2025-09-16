Глава ООН по правам человека призвал Израиль прекратить штурм Газы
- 16 сентября, 2025
- 16:43
Верховный комиссар ООН Фолькер Тюрк по правам человека призвал Израиль немедленно прекратить наземное наступление на город Газа.
Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Reuters.
"Я призываю Израиль прекратить бессмысленное разрушение сектора Газа", - заявил Тюрк.
По его словам "палестинцы и израильтяне призывают к миру, однако наблюдается дальнейшая неприемлемая эскалация".
