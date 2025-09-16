Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Глава ООН по правам человека призвал Израиль прекратить штурм Газы

    Другие страны
    • 16 сентября, 2025
    • 16:43
    Верховный комиссар ООН Фолькер Тюрк по правам человека призвал Израиль немедленно прекратить наземное наступление на город Газа.

    Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Reuters.

    "Я призываю Израиль прекратить бессмысленное разрушение сектора Газа", - заявил Тюрк.

    По его словам "палестинцы и израильтяне призывают к миру, однако наблюдается дальнейшая неприемлемая эскалация".

    Фолькер Тюрк ООН сектор Газа Израиль Ближний Восток
    BMT-nin Ali komissarı İsraili Qəzzaya hücumu dayandırmağa çağırıb

    Лента новостей