İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1

    BMT-nin Ali komissarı İsraili Qəzzaya hücumu dayandırmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    • 16 sentyabr, 2025
    • 17:03
    BMT-nin Ali komissarı İsraili Qəzzaya hücumu dayandırmağa çağırıb

    BMT-nin insan hüquqları üzrə Ali komissarı Volker Türk İsraili Qəzza şəhərinə qarşı hücumu dərhal dayandırmağa çağırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi məlumat yayıb.

    "Mən İsraili Qəzza zolağının boş yerə dağıdılmasını dayandırmağa çağırıram", - V.Türk bildirib.

    Onun sözlərinə görə, fələstinlilər və israillilər sülhə çağırış etsələr də, eskalasiya  səngimir.

    Volker Türk İsrail Qəzza Hücum BMT
    Глава ООН по правам человека призвал Израиль прекратить штурм Газы

    Son xəbərlər

    17:36
    Foto

    Azərbaycan və BƏƏ prezidentlərinin geniş tərkibdə görüşü olub, sənədlər mübadilə edilib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    17:22

    ASF: Fermerlər üzüm sahələrinə görə 168 min manat sığorta ödənişi alıb

    ASK
    17:19

    ATƏT rəsmisi: Minsk prosesinin bağlanması ilə bağlı qərarın icrasına başlanılıb

    Xarici siyasət
    17:10

    Böyükşor gölündə suyun səviyyəsinin azalmasına aydınlıq gətirilib

    Ekologiya
    17:09

    "Atletiko"nun iki futbolçusu "Liverpul"la oyunu buraxacaq

    Futbol
    17:07

    Separatçılara qucaq açan Fransa - Makron hökumətinin təxribatları bitmir - ŞƏRH

    Analitika
    17:03

    BMT-nin Ali komissarı İsraili Qəzzaya hücumu dayandırmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    16:59

    Cəlilabadda məktəblinin öldürülməsinin təfərrüatları məlum olub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    16:55

    Aİ İsrail və Fələstin üzrə iki dövlətli həll yolunda israr edir

    Digər
    Bütün Xəbər Lenti