BMT-nin Ali komissarı İsraili Qəzzaya hücumu dayandırmağa çağırıb
Digər ölkələr
- 16 sentyabr, 2025
- 17:03
BMT-nin insan hüquqları üzrə Ali komissarı Volker Türk İsraili Qəzza şəhərinə qarşı hücumu dərhal dayandırmağa çağırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi məlumat yayıb.
"Mən İsraili Qəzza zolağının boş yerə dağıdılmasını dayandırmağa çağırıram", - V.Türk bildirib.
Onun sözlərinə görə, fələstinlilər və israillilər sülhə çağırış etsələr də, eskalasiya səngimir.
