Глава МВФ прибыла в Украину с необъявленным визитом

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рано утром в четверг прибыла в Киев для проведения переговоров на высоком уровне.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщили два источника.

Визит проходит на фоне подготовки Украины к четвертой годовщине вторжения России, которая будет отмечаться 24 февраля.

Ожидается, что директор-распорядитель МВФ проведет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Юлией Свириденко, главой Национального банка Андреем Пышным, а также с представителями бизнеса.

Агентство отмечает, что подробности визита Георгиевой держались в строгой тайне по соображениям безопасности. В последний раз глава МВФ посещала Украину в феврале 2023 года.