Глава МВФ прибыла в Украину с необъявленным визитом
Другие страны
- 15 января, 2026
- 10:42
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рано утром в четверг прибыла в Киев для проведения переговоров на высоком уровне.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщили два источника.
Визит проходит на фоне подготовки Украины к четвертой годовщине вторжения России, которая будет отмечаться 24 февраля.
Ожидается, что директор-распорядитель МВФ проведет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Юлией Свириденко, главой Национального банка Андреем Пышным, а также с представителями бизнеса.
Агентство отмечает, что подробности визита Георгиевой держались в строгой тайне по соображениям безопасности. В последний раз глава МВФ посещала Украину в феврале 2023 года.
