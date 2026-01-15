Глава МВФ прибыла в Украину с необъявленным визитом

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 15 января, 2026
    • 10:42
    Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рано утром в четверг прибыла в Киев для проведения переговоров на высоком уровне.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщили два источника.

    Визит проходит на фоне подготовки Украины к четвертой годовщине вторжения России, которая будет отмечаться 24 февраля.

    Ожидается, что директор-распорядитель МВФ проведет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Юлией Свириденко, главой Национального банка Андреем Пышным, а также с представителями бизнеса.

    Агентство отмечает, что подробности визита Георгиевой держались в строгой тайне по соображениям безопасности. В последний раз глава МВФ посещала Украину в феврале 2023 года.

