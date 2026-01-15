İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Beynəlxalq Valyuta Fondunun rəhbəri Ukraynaya gedib

    Digər ölkələr
    • 15 yanvar, 2026
    • 10:54
    Beynəlxalq Valyuta Fondunun rəhbəri Ukraynaya gedib

    Beynəlxalq Valyuta Fondunun (IMF) rəhbəri Kristalina Georgiyeva yanvarın 15-i yüksək səviyyəli danışıqlar aparmaq üçün Kiyevə gedib.

    "Report"un "Reuters"ə istinadən məlumatına görə, bu barədə iki mənbə bildirib.

    Onun Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski, Baş nazir Yuliya Sviridenko, Milli Bankın rəhbəri Andrey Pişni, eləcə də biznes nümayəndələri ilə görüşlər keçirəcəyi gözlənilir.

    Agentlik qeyd edib ki, K.Georgiyevanın səfərinin təfərrüatları təhlükəsizlik səbəbindən gizli saxlanılıb.

    IMF rəhbəri sonuncu dəfə Ukraynaya 2023-cü ilin fevralında səfər edib.

    Ukrayna Volodimir Zelenski Kristalina Georgiyeva Rusiya-Ukrayna müharibəsi
    Глава МВФ прибыла в Украину с необъявленным визитом
    IMF chief Georgieva arrives in Kyiv for first visit since 2023

    Son xəbərlər

    11:34

    Rusiya FTX Britaniyanın Moskvadakı səfirliyində casus aşkarlayıb

    Digər ölkələr
    11:34

    Bakı metrosundan istifadə ötən il 430 min ton CO₂ emissiyasının qarşısını alıb

    İnfrastruktur
    11:33

    KİV: Tramp İranla bağlı sürətli və qətiyyətli addımların atılmasını tələb edib

    Digər ölkələr
    11:19

    Rize valisi: Qara dəniz bölgəsinin Davosa çevirmək istəyimizdə azərbaycanlı dostlarımızın da dəstəyi var

    Region
    11:13

    AYNA: Bakıdan şəhərlərarası daşımalar üzrə avtobus parkının 40 %-i yenilənib

    İnfrastruktur
    10:57
    Video

    AAYDA: Gecə və səhər yollar qardan və buzdan təmizlənib

    İnfrastruktur
    10:57

    "Qəbələ" və "Neftçi"nin sabiq baş məşqçisi Ukrayna klubuna qayıdıb

    Futbol
    10:54

    Beynəlxalq Valyuta Fondunun rəhbəri Ukraynaya gedib

    Digər ölkələr
    10:51

    "Roma" fransalı hücumçunu heyətinə qatıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti