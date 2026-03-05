Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Суд Армении отклонил апелляцию на домашний арест Карапетяна

    Суд Армении отклонил апелляцию на домашний арест Карапетяна

    Апелляционный антикоррупционный суд Армении оставил без изменения меру пресечения в виде домашнего ареста российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну, которому армянские власти инкриминируют призывы к захвату власти в стране и финансовые махинации.

    Как передает Report, об этом сообщил его адвокат Арман Вардеванян в Facebook.

    "Судья Апелляционного антикоррупционного суда Ж. Меликсетян отклонила нашу апелляцию и постановила, что незаконный домашний арест Самвела Карапетяна должен оставаться в силе. Как только мы получим решение, мы обязательно представим подробности...", - написал он.

    Напомним, что 17 января Антикоррупционный апелляционный суд в Армении постановил вернуть Карапетяна под домашний арест, применив залог и подписку о невыезде. Суд также снял с бизнесмена ограничения на публичные призывы и заявления.

