Суд Армении отклонил апелляцию на домашний арест Карапетяна

Апелляционный антикоррупционный суд Армении оставил без изменения меру пресечения в виде домашнего ареста российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну, которому армянские власти инкриминируют призывы к захвату власти в стране и финансовые махинации.

Как передает Report, об этом сообщил его адвокат Арман Вардеванян в Facebook.

"Судья Апелляционного антикоррупционного суда Ж. Меликсетян отклонила нашу апелляцию и постановила, что незаконный домашний арест Самвела Карапетяна должен оставаться в силе. Как только мы получим решение, мы обязательно представим подробности...", - написал он.

Напомним, что 17 января Антикоррупционный апелляционный суд в Армении постановил вернуть Карапетяна под домашний арест, применив залог и подписку о невыезде. Суд также снял с бизнесмена ограничения на публичные призывы и заявления.