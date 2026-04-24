    Глава МВД Украины выступает за законодательное регулирование вопроса оружия для самообороны

    Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко поддерживает законодательное регулирование вопроса выдачи оружия гражданским лицам для самообороны, подчеркивая важность четкого определения видов оружия и их классификации в законе.

    Об этом в комментарии восточноевропейскому бюро Report заявил заместитель директора департамента коммуникации МВД Украины Антон Страшко.

    По его словам, министр главным образом подчеркнул необходимость создания системы подготовки лиц, желающих приобрести лицензированное оружие.

    "Это должно включать прохождение соответствующей подготовки, сдачу экзамена для получение разрешения на оружие. Для этого в Украине должна быть соответствующая инфраструктура, включающая полигоны для проведения тренировок и стрельбы. МВД поддерживает создание такой системы", - сказал он.

    Страшко заявил, что речь идет не только о подготовке в плане безопасного обращения с оружием, а также о психологической подготовке.

    Представитель МВД добавил, что законопроект по данному вопросу уже находится в Верховной Раде на рассмотрении.

    Ukrayna DİN rəsmisi: Nazir mülki vətəndaşlara özünümüdafiə üçün silah daşıma hüququnu dəstəkləyir
    Official: Ukraine's Interior Minister backs civilian gun rights for self‑defense

