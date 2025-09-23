Глава МВД Польши подписал распоряжение об открытии границы с Беларусью
Другие страны
- 23 сентября, 2025
- 19:03
Министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский подписал распоряжение о возобновлении в ночь на 25 сентября движения через пункты пропуска на границе с Беларусью, остававшиеся закрытыми с 12 сентября в связи с учениями "Запад-2025".
Как передает Report, об этом говорится в сообщении ведомства в соцсети Х.
"Я только что подписал распоряжение, согласно которому завтра ночью в 00:00 (02:00 по Баку 25 сентября - ред.) возобновится движение на пунктах пропуска на границе Польши с Белоруссией", - отмечается в публикации.
