Polşa Belarusla sərhədi açır
Digər ölkələr
- 23 sentyabr, 2025
- 21:32
Polşanın daxili işlər naziri Marçin Kervinski sentyabrın 25-nə keçən gecə Belarusla "Qərb-2025" hərbi təlimləri ilə əlaqədar sentyabrın 12-dən bağlı qalan sərhəd-keçid məntəqələrində hərəkətin bərpası haqqında sərəncam imzalayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" sosial şəbəkəsindəki paylaşımında məlumat verilib.
"Mən indicə Polşa-Belarus sərhədindəki sərhəd-keçid məntəqələrində nəqliyyatın hərəkətinin sabah gecə saat 00:00-da (Bakı vaxtı ilə 25 sentyabr 02:00-də – red.) bərpa edilməsi haqqında sərəncam imzaladım", - paylaşımda qeyd edilir.
Son xəbərlər
22:22
Azərbaycan Prezidenti BMT-nin Nyu-Yorkdakı mənzil-qərargahında Aleksandr Stubb ilə görüşübXarici siyasət
22:18
Xamenei: İranın nə nüvə silahına ehtiyacı var, nə də onu istehsal etməyə niyyətiRegion
22:16
Ərdoğan: Türkiyə Rusiya ilə Ukrayna arasında atəşkəsin təmin olunması üçün çalışacaqRegion
22:11
İndoneziya Qəzzaya BMT-nin sülhməramlı missiyası çərçivəsində hərbçi göndərməyə hazırdırDigər ölkələr
22:06
Yunanıstanda həmkarlar ittifaqları qiymət artımına görə tətil edəcəkDigər ölkələr
21:58
Türkiyə Azərbaycan və daha iki ölkə ilə Avropaya enerji ixracı barədə razılığa gəlibXarici siyasət
21:57
Foto
İlham Əliyev BMT-nin Nyu-Yorkdakı mənzil-qərargahında Keniya Prezidenti ilə görüşübXarici siyasət
21:53
Video
Aşirabad və Aşnak toponimi - türk tarixinin izi - Qərbi Azərbaycan XronikasıDaxili siyasət
21:48