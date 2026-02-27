Zaqatalada hotelin fəaliyyəti qismən məhdudlaşdırılıb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    Hadisə
    • 27 fevral, 2026
    • 16:52
    Zaqatala şəhərində yerləşən "Zaqatala" hotelinin fəaliyyəti qismən məhdudlaşdırılıb.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, FHN-in Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin Zaqatala şəhərində yerləşən "Zaqatala" hotelində keçirdiyi yoxlama zamanı yanğın təhlükəsizliyi sahəsində bir sıra nöqsanlar aşkar edilib.

    Həmin mehmanxananın fəaliyyətinin qismən məhdudlaşdırılması barədə qərar qəbul olunub.

