    • 27 fevral, 2026
    • 16:44
    Stolüstü tennis üzrə Azərbaycan millisinin 4 üzvü Türkiyə Superliqasında çıxış edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, Zemfira Mikayılova ilə Mərziyyə Nurmətova "Masader"də, Adil Əhmədzadə ilə Onur Quluzadə isə "Spin Point" klublarından dəvət alıblar.

    Sözügedən idmançılar yarışın 3-cü və 4-cü turunda çempionat oyunlarına çıxacaqlar.

    Qarşılaşmalar fevralın 28-i və martın 1-də Kayseri şəhərinin idman kompleksində təşkil olunacaq.

    Qeyd edək ki, milli komandanın üzvləri bu gün Türkiyəyə yollanıblar.

