İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi

    İqtisadi Şuranın iclasında sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası müzakirə edilib

    Daxili siyasət
    • 27 fevral, 2026
    • 16:53
    İqtisadi Şuranın iclasında sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası müzakirə edilib

    Baş nazir Əli Əsədovun sədrliyi ilə İqtisadi Şuranın növbəti iclası keçirilib, sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası müzakirə edilib.

    Bu barədə "Report"a Nazirlər Kabinetindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, iclasda "Azərbaycan Respublikasının 2027-2030-cu illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası"nın layihəsi və onun əsas hədəfləri geniş şəkildə nəzərdən keçirilib.

    Eyni zamanda, "Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərə Böyük Qayıdışa dair II Dövlət Proqramı"nın layihəsi də müzakirə mövzuları sırasında yer alıb.

    Bundan başqa, 2025-ci il ərzində iqtisadi artımın əsas hərəkətverici amilləri, müxtəlif fəaliyyət sahələrindəki mövcud durum, həmçinin ilin yekunlarına görə makroiqtisadi və maliyyə sabitliyi sahəsində vəziyyət və siyasət prioritetləri, eləcə də digər cari məsələlər əhatəli şəkildə müzakirə olunub.

    Gündəlikdəki məsələlər barəsində Baş nazirin müavinləri Samir Şərifov və Şahin Mustafayev, iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov, həmçinin, Mərkəzi Bankın sədri Taleh Kazımov məruzələrlə çıxış ediblər.

    İqtisadi Şuranın üzvləri iclasda təqdim edilən mövzularla bağlı öz rəy və təkliflərini bölüşüblər.

    Sonda "Azərbaycan Respublikasının 2027–2030-cu illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası"nın layihəsi və digər müzakirə olunan məsələlər üzrə müvafiq tapşırıqlar müəyyənləşdirilib.

    İqtisadi Şuranın iclasında sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası müzakirə edilib
    İqtisadi Şuranın iclasında sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası müzakirə edilib
    İqtisadi Şuranın iclasında sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası müzakirə edilib
    İqtisadi Şuranın iclasında sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası müzakirə edilib
    İqtisadi Şuranın iclasında sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası müzakirə edilib
    İqtisadi Şuranın iclasında sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası müzakirə edilib
    İqtisadi Şuranın iclasında sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası müzakirə edilib

    İqtisadi Şura Nazirlər Kabineti Əli Əsədov sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası
    Экономический совет обсудил проект стратегии развития Азербайджана до 2031 года

    Son xəbərlər

    17:15

    UEFA Konfrans Liqası: 1/8 final mərhələsinin püşkü atılıb, Türkiyə klubunun rəqibi bəlli olub

    Futbol
    17:12

    Sosial şəbəkələrdə qeydiyyat zamanı yaş məhdudiyyətinin tətbiqi üçün normativ hüquqi aktlar hazırlanacaq

    Daxili siyasət
    17:12

    Təhsil proqramlarına kibertəhlükəsizliklə bağlı davranış mövzuları daxil ediləcək

    Daxili siyasət
    17:11

    Saşa İliç buraxılan bəsit qollara görə təəccüblənib

    Futbol
    17:09

    "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin Nizamnaməsi"nə yeni yarımbənd əlavə olunub

    Daxili siyasət
    17:07

    Deputat: "İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə xüsusi turizm kompleksi yaradılmalıdır"

    Turizm
    17:07

    İlham Əliyev uşaqların rəqəmsal mühitdə zərərli məzmundan qorunması barədə Sərəncam imzalayıb

    Daxili siyasət
    17:05

    "Qarabağ"ın futbolçusu Kamilo Duran zədəsini sağaldıb və məşqlərə qayıdır

    Futbol
    17:02

    Assosiasiya: Turizm xidmətləri üçün minimum haqq müəyyən edilməlidir

    Turizm
    Bütün Xəbər Lenti