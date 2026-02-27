Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Экономический совет обсудил проект стратегии развития Азербайджана до 2031 года

    Внутренняя политика
    • 27 февраля, 2026
    • 17:13
    Экономический совет обсудил проект стратегии развития Азербайджана до 2031 года

    В Баку состоялось очередное заседание Экономического совета под председательством премьер-министра Али Асадова.

    Об этом сообщает Report со ссылкой Кабинет министров.

    На заседании был детально обсужден проект "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027–2030 годы" и ее ключевые цели. Также обсужден проект II Государственной программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории (на 2027-2030гг - ред.).

    Кроме того, участники заседания проанализировали основные драйверы экономического роста в 2025 году, текущую ситуацию в различных сферах, а также вопросы макроэкономической и финансовой стабильности и приоритеты экономической политики.

    С докладами выступили вице-премьеры Самир Шарифов и Шахин Мустафаев, министр экономики Микаил Джаббаров и председатель Центрального банка Талех Кязымов.

    "По итогам обсуждения даны соответствующие поручения по проекту стратегии и другим вопросам повестки дня", - отмечает кабинет министров.

    Экономический совет Азербайджана Стратегия социально-экономического развития на 2027-2030гг
    Фото
    İqtisadi Şuranın iclasında sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası müzakirə edilib

    Последние новости

    18:02
    Фото

    В Баку состоялось обсуждение азербайджано-эфиопских инициатив по развитию ИИ

    ИКТ
    18:01

    Бакметрополитен обсудил с АБИИ и АБР модернизацию метро

    Инфраструктура
    18:01

    В Азербайджане предложили освободить туризм от НДС

    Туризм
    17:59

    Азада Гусейнова: Подготовлены предложения по механизму ДПИ в сфере туризма

    Туризм
    17:57

    МИД Пакистана: Действия против Афганистана предприняты в рамках самообороны

    Другие страны
    17:54

    Премьер Эфиопии побывал на Сангачальском терминале

    Внешняя политика
    17:52

    Итконен: ЕК обсуждает с Киевом доступ к нефтепроводу "Дружба" для проверки его состояния

    Другие страны
    17:51

    В московском метро двое мужчин избили и ограбили пассажира

    В регионе
    17:46

    В Азербайджане школьников будут обучать цифровой грамотности

    Внутренняя политика
    Лента новостей