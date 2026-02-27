Экономический совет обсудил проект стратегии развития Азербайджана до 2031 года

В Баку состоялось очередное заседание Экономического совета под председательством премьер-министра Али Асадова.

Об этом сообщает Report со ссылкой Кабинет министров.

На заседании был детально обсужден проект "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027–2030 годы" и ее ключевые цели. Также обсужден проект II Государственной программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории (на 2027-2030гг - ред.).

Кроме того, участники заседания проанализировали основные драйверы экономического роста в 2025 году, текущую ситуацию в различных сферах, а также вопросы макроэкономической и финансовой стабильности и приоритеты экономической политики.

С докладами выступили вице-премьеры Самир Шарифов и Шахин Мустафаев, министр экономики Микаил Джаббаров и председатель Центрального банка Талех Кязымов.

"По итогам обсуждения даны соответствующие поручения по проекту стратегии и другим вопросам повестки дня", - отмечает кабинет министров.