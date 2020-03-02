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Глава МВД Германии отказался жать руку канцлеру - ВИДЕО

Глава МВД Германии отказал жать руку немецкому канцлеру - ВИДЕО

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер отказался пожать руку канцлеру страны Ангеле Меркель на фоне ситуации с коронавирусом, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Во время встречи с представителями объединений мигрантов в Берлине А.Меркель подошла к Х.Зеехоферу и протянула руку в знак приветствия, но министр не ответил ей. А.Меркель с юмором восприняла ситуацию, подняла обе руки и показала Х.Зеехоферу поверхность ладоней. В итоге оба рассмеялись.

СМИ Германии сообщали, что Х.Зеехофер недавно заявил о решении отказаться от рукопожатий в связи с ситуацией с коронавирусом.

В Германии лабораторно подтверждены 150 случаев заболеваний, вызванного коронавирусом. Заражения зафиксированы в десяти федеральных землях из 16.

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