Глава МВД Франции: Версия о теракте на A320 не приоритетна

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ "Черный ящик с разбившегося на юге Франции Airbus A320 поврежден, но из него еще можно извлечь информацию". Об этом, как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, заявил глава МВД Франции Бернар Казнев.

Министр внутренних дел Франции добавил, что все версии крушения самолета должны быть рассмотрены, но версия о теракте не является приоритетной.

Airbus A320 бюджетной авиакомпании Germanwings, следовавший из Барселоны в Дюссельдорф, во вторник днем разбился в труднодоступном районе французских Альп на юго-востоке Франции. В катастрофе, по последним данным, погибли 150 человек. Среди пассажиров были граждане Германии, Испании, Казахстана и Турции. Сообщалось также, что на борту разбившегося самолета находились граждане Аргентины, США, Колумбии, Мексики, Бельгии, Марокко, Австралии, Дании и Японии.





