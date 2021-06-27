Глава МОК намерен 16 июля посетить Хиросиму

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах намерен 16 июля в ходе своего визита в Японию, приуроченного к началу летних Олимпийских игр в Токио, посетить город Хиросима на западе страны.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах намерен 16 июля в ходе своего визита в Японию, приуроченного к началу летних Олимпийских игр в Токио, посетить город Хиросима на западе страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье со ссылкой на источники сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что тем самым дата поездки главы МОК в Хиросиму совпадет с началом нынешнего олимпийского перемирия, которое должно будет действовать с 16 июля по 12 сентября. Кроме того, в этот же день город Нагасаки на юго-западе Японии планирует посетить вице-президент МОК Джон Коутс, который прибыл в страну 15 июня. Во время визита в эти города, подвергшиеся атомной бомбардировке в 1945 году, руководство комитета рассчитывает призвать международное сообщество к мирному сосуществованию, которое является одним из принципов олимпийского движения, подчеркивает Kyodo.