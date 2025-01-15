Глава Минобороны Швейцарии намерена уйти в отставку 31 марта

Глава Минобороны Швейцарии Виола Амхерд объявила о намерении уйти в отставку 31 марта 2025 года.

Глава Минобороны Швейцарии Виола Амхерд объявила о намерении уйти в отставку 31 марта 2025 года.

Как передает Report, об этом министр сказала на пресс-конференции

"Сегодня я проинформировала президента Федерального совета правительства и Национального совета большой палаты парламента о моей отставке из Федерального совета 31 марта 2025 года. После более чем 30 лет активной политической деятельности, в том числе после более четверти столетия на руководящих должностях, настало время передать бразды правления", - сказала Амхерд.