    Глава Минобороны Польши отверг возможность размещения польских военных в Украине

    Другие страны
    • 04 сентября, 2025
    • 14:14
    Глава Минобороны Польши отверг возможность размещения польских военных в Украине

    Польша не будет направлять своих военных в Украину.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на пресс-конференции.

    "Действия, которые мы предпринимаем – это тоже "коалиция желающих", но я твердо хочу заявить, что наши войска не будут находиться в Украине", - сказал он.

    "Мы поддержим их (Украину - ред.), в том числе логистикой и планированием", - добавил министр.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Polşa müdafiə naziri: Ukraynada polşalı hərbçilərin yerləşdirilməsi mümkün deyil

