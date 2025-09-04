Глава Минобороны Польши отверг возможность размещения польских военных в Украине

Польша не будет направлять своих военных в Украину.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на пресс-конференции.

"Действия, которые мы предпринимаем – это тоже "коалиция желающих", но я твердо хочу заявить, что наши войска не будут находиться в Украине", - сказал он.

"Мы поддержим их (Украину - ред.), в том числе логистикой и планированием", - добавил министр.