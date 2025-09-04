Polşa müdafiə naziri: Ukraynada polşalı hərbçilərin yerləşdirilməsi mümkün deyil
Digər ölkələr
- 04 sentyabr, 2025
- 14:31
Polşa öz hərbçilərini Ukraynaya göndərməyəcək.
"Report" Rusiya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bunu Polşanın müdafiə naziri Vladislav Kosinyak-Kamış mətbuat konfransında bildirib.
"Qəti surətdə bildirmək istəyirəm ki, bizim qoşunlarımız Ukraynada olmayacaq. Lakin biz onları (Ukraynanı - red.) dəstəkləyəcəyik və bu dəstək özünü həm də logistika və planlaşdırmada göstərəcək", - o qeyd edib.
