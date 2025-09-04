İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan
    Polşa müdafiə naziri: Ukraynada polşalı hərbçilərin yerləşdirilməsi mümkün deyil

    • 04 sentyabr, 2025
    • 14:31
    Polşa müdafiə naziri: Ukraynada polşalı hərbçilərin yerləşdirilməsi mümkün deyil

    Polşa öz hərbçilərini Ukraynaya göndərməyəcək.

    "Report" Rusiya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bunu Polşanın müdafiə naziri Vladislav Kosinyak-Kamış mətbuat konfransında bildirib.

    "Qəti surətdə bildirmək istəyirəm ki, bizim qoşunlarımız Ukraynada olmayacaq. Lakin biz onları (Ukraynanı - red.) dəstəkləyəcəyik və bu dəstək özünü həm də logistika və planlaşdırmada göstərəcək", - o qeyd edib.

    Rus Versiası Rus Versiası
    Глава Минобороны Польши отверг возможность размещения польских военных в Украине

