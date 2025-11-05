Глава Минобороны: Латвия передаст Украине свыше 20 БТР Patria

Латвия передаст Украине 21 бронетранспортер (БТР) Patria 6x6 отечественного производства.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства обороны Латвии со слов главы ведомства Андриса Спрудса.

"Пожертвование бронетранспортеров латвийского производства является значительной поддержкой для защитников Украины и возможностью проверить прочность и возможности латвийских бронированных машин в реальных боевых условиях", – подчеркнул он.