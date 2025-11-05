İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    • 05 noyabr, 2025
    • 20:37
    Latviya Ukraynaya 20-dən çox Patria zirehli döyüş maşını təhvil verəcək

    Latviya Ukraynaya yerli istehsal olan 21 "Patria 6x6" zirehli döyüş maşını təhvil verəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Latviyanın müdafiə naziri Andris Spruds bildirib.

    "Latviya istehsalı olan zirehli döyüş maşınlarının bağışlanması Ukraynanın müdafiəçilərinə əhəmiyyətli dəstək və sözügedən texnikaların gücünü və imkanlarını real döyüş şəraitində sınaqdan keçirmək üçün bir fürsətdir", - deyə nazir vurğulayıb.

