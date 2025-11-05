Latviya Ukraynaya 20-dən çox "Patria" zirehli döyüş maşını təhvil verəcək
Digər ölkələr
- 05 noyabr, 2025
- 20:37
Latviya Ukraynaya yerli istehsal olan 21 "Patria 6x6" zirehli döyüş maşını təhvil verəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Latviyanın müdafiə naziri Andris Spruds bildirib.
"Latviya istehsalı olan zirehli döyüş maşınlarının bağışlanması Ukraynanın müdafiəçilərinə əhəmiyyətli dəstək və sözügedən texnikaların gücünü və imkanlarını real döyüş şəraitində sınaqdan keçirmək üçün bir fürsətdir", - deyə nazir vurğulayıb.
