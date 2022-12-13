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Глава Минобороны: Финляндия может снять эмбарго на продажу оружия в Турцию

Глава Минобороны: Финляндия может снять эмбарго на продажу оружия в Турцию Финляндия может снять эмбарго на продажу Турции оружия и военной техники, введенное в 2019 году после начала турецкой военной операции в Сирии.
Другие страны
13 декабря 2022 г. 13:02
Глава Минобороны: Финляндия может снять эмбарго на продажу оружия в Турцию

Финляндия может снять эмбарго на продажу Турции оружия и военной техники, введенное в 2019 году после начала турецкой военной операции в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на Euractiv, об этом сообщил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен.

По словам министра, это связано со стремлением Финляндии вступить в НАТО - для этого нужно согласие Турции, которая из-за эмбарго не одобрила вступление страны в альянс.

Издание напоминает, что на прошлой неделе Кайкконен посетил Турцию, после чего выразил "осторожный оптимизм", что две страны "не отступили в решении проблемы". В 2018 году, до введения эмбарго, экспорт оружия из Финляндии в Турцию составлял около 17 млн евро.

Ранее сообщалось, что спикеры парламентов Финляндии и Швеции в январе посетят Турцию для обсуждения вопросов, связанных с членством этих двух стран в НАТО.

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Версия на английском языке Finland may end arms embargo on Turkiye: defense minister

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