Представители парламентов Швеции и Финляндии посетят Турцию для обсуждения членства в НАТО

Спикеры парламентов Финляндии и Швеции в январе посетят Турцию для обсуждения вопросов, связанных с их членством в НАТО.

Спикеры парламентов Финляндии и Швеции в январе посетят Турцию для обсуждения вопросов, связанных с их членством в НАТО.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава парламента Турции Мустаф Шентоп.

По его словам, Швеция и Финляндия дали Турции ряд обещаний, которые должны быть выполнены.

"Нам надо в это поверить, для этого им необходимо сделать конкретные шаги. Турция в свете этого примет решение по вопросу членства в НАТО Швеции и Финляндии", - сказал Шентоп.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о готовности Финляндии и Швеции стать членами НАТО. При этом не все страны соглашаются ратифицировать договор со странами. Швеция и Финляндия в мае подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса, однако процесс вступления в НАТО заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году.