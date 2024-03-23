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Глава Минфина США посетит Китай в апреле

Глава Минфина США посетит Китай в апреле Министр финансов США Джанет Йеллен намерена в апреле посетить Китай и встретиться с представителями руководства КНР.
Другие страны
23 марта 2024 г. 23:54
Глава Минфина США посетит Китай в апреле

Министр финансов США Джанет Йеллен намерена в апреле посетить Китай и встретиться с представителями руководства КНР.

Как передает Report, об этом сообщила газета Politico со ссылкой на двух американских должностных лиц.

Как следует из публикации, визит будет направлен на "ответственное управление" двусторонними отношениями. Ожидается, что Йеллен продолжит обсуждение вопросов, затронутых во время ее поездки в Китай в июле 2023 года. По итогам этого визита были сформированы две рабочие группы по экономике и финансам для обсуждения "вопросов, которые вызывают беспокойство обеих стран".

В январе представители американских и китайских властей договорились на двухдневной встрече в Пекине продолжать контакты по экономическим вопросам, а также обсудили возможность визита Йеллен в КНР.

В публикации отмечается, что вашингтонская администрация опасается быстрого наращивания экспорта из Китая. По версии американской стороны, это может дестабилизировать мировые рынки.

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