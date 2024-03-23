Глава Минфина США посетит Китай в апреле

Министр финансов США Джанет Йеллен намерена в апреле посетить Китай и встретиться с представителями руководства КНР.
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Как следует из публикации, визит будет направлен на "ответственное управление" двусторонними отношениями. Ожидается, что Йеллен продолжит обсуждение вопросов, затронутых во время ее поездки в Китай в июле 2023 года. По итогам этого визита были сформированы две рабочие группы по экономике и финансам для обсуждения "вопросов, которые вызывают беспокойство обеих стран".
В январе представители американских и китайских властей договорились на двухдневной встрече в Пекине продолжать контакты по экономическим вопросам, а также обсудили возможность визита Йеллен в КНР.
В публикации отмечается, что вашингтонская администрация опасается быстрого наращивания экспорта из Китая. По версии американской стороны, это может дестабилизировать мировые рынки.