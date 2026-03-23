Глава Минфина Израиля Смотрич призвал расширить территорию страны за счет Ливана
- 23 марта, 2026
- 20:29
Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич выступил с заявлением, что израильские границы необходимо расширить до реки Литани на территории южного Ливана.
Как передает Report, об этом чиновник сказал в интервью израильскому радио.
"Я недвусмысленно заявляю: новой государственной границей Израиля должна стать река Литани", - заявил Смотрич.
Он добавил, что военная операция в Ливане "должна привести к формированию принципиально новой реальности - включающей как ликвидацию угрозы со стороны "Хезболлах", так и пересмотр израильских государственных границ".
Вооруженное противостояние между Армией обороны Израиля и группировкой "Хезболлах" возобновилось вскоре после того, как США и Израиль начали совместную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.