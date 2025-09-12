Глава МИД Великобритании прибыла в Киев

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер прибыла в Киев.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в соцсети Х написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Сегодня вместе с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком на Киевском вокзале я с радостью встретил министра иностранных дел Великобритании Иветту Купер во время её первого визита в Украину на этой должности", - отметил украинский дипломат.

В публикации Сибига также подчеркнул, что Украина высоко постоянную поддержку Великобритании.

Кроме того, глава МИД Украины сообщил, что планирует обсудить с коллегой весь спектр двусторонних и международных вопросов: "мирные усилия, трансатлантическое давление на Россию и расширение сотрудничества в области обороны между Украиной и Великобританией".

Ранее сообщалось, в ходе визита в Украину министр Купер проведет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Юлией Свириденко и главой МИД Андреем Сибигой.