Глава МИД Великобритании прибыла в Киев
- 12 сентября, 2025
- 14:07
Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер прибыла в Киев.
Как сообщает Report, об этом на своей странице в соцсети Х написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
"Сегодня вместе с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком на Киевском вокзале я с радостью встретил министра иностранных дел Великобритании Иветту Купер во время её первого визита в Украину на этой должности", - отметил украинский дипломат.
В публикации Сибига также подчеркнул, что Украина высоко постоянную поддержку Великобритании.
Кроме того, глава МИД Украины сообщил, что планирует обсудить с коллегой весь спектр двусторонних и международных вопросов: "мирные усилия, трансатлантическое давление на Россию и расширение сотрудничества в области обороны между Украиной и Великобританией".
Ранее сообщалось, в ходе визита в Украину министр Купер проведет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Юлией Свириденко и главой МИД Андреем Сибигой.
Today in the morning, together with @AndriyYermak, I was pleased to meet @YvetteCooperMP at the Kyiv train station on her first visit to Ukraine as UK Foreign Secretary.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 12, 2025
I told Yvette that we greatly value her personal commitment and the UK’s unfaltering support.
We will… pic.twitter.com/UAThphty99