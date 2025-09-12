Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Другие страны
    • 12 сентября, 2025
    • 14:07
    Глава МИД Великобритании прибыла в Киев

    Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер прибыла в Киев. 

    Как сообщает Report, об этом на своей странице в соцсети Х написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

    "Сегодня вместе с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком на Киевском вокзале я с радостью встретил министра иностранных дел Великобритании Иветту Купер во время её первого визита в Украину на этой должности", - отметил украинский дипломат.

    В публикации Сибига  также подчеркнул, что Украина высоко постоянную поддержку Великобритании.

    Кроме того, глава МИД Украины сообщил, что планирует обсудить с коллегой весь спектр двусторонних и международных вопросов: "мирные усилия, трансатлантическое давление на Россию и расширение сотрудничества в области обороны между Украиной и Великобританией".

    Ранее сообщалось, в ходе визита в Украину министр Купер проведет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Юлией Свириденко и главой МИД Андреем Сибигой.

