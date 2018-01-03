Глава МИД Турции обвинил Трампа и Нетаньяху в поддержке демонстраций в Иране

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Турция обвинила президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в поддержке антиправительственных демонстраций в Иране. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу в Анкаре.

"Демонстрации в Иране поддерживают лишь два человека - Трамп и Нетаньяху", - приводит слова главы МИД телеканал. По словам, Чавушоглу "стабильность в Иране является очень важной темой для Турции".

"Мы выступаем против вмешательства из вне в дела Ирана. Если руководство в Иране и сменится, то заниматься этим будет иранский народ. Мы очень позитивно расцениваем сделанные Рухани заявления. Необходимо избегать насилия и провокаций", - отметил он.

Сегодня ранее обстановку в стране обсудили президенты Турции и Ирана Тайип Эрдоган и Хасан Рухани. В ходе телефонного разговора стороны выразили надежду, что демонстрации прекратятся в течение нескольких дней.