Глава МИД Турции: Достигнуто соглашение о политическом будущем Башара Асада

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Турции Феридун Синирлиоглу заявил, что на венской встрече по Сирии достигнут широкий консенсус по неучастию Башара Асада в выборах главы государства. Об этом сообщает Report со ссылкой на Anadolu.

"Принята дорожная карта. 1 января состоится встреча сторонников режима и оппозиционных групп, и тем самым начнется процесс, который будет проходить под руководством международного сообщества, включая ООН. Целью этого процесса является создание до 30 июня переходного правительства, в котором будут представлены все заинтересованные стороны. В течение этого шестимесячного периода будут рассматриваться вопросы, касающиеся политического будущего Асада. В этом плане существуют различные мнения. Однако большинство сходится во мнении, что если Асад останется у власти, то достижение урегулирования и мира в Сирии невозможно. Достигнут широкий консенсус в вопросе его неучастия в выборах", — заявил Ф. Синирлиоглу.

Вторая международная встреча по Сирии в Вене прошла 14 ноября и была посвящена поиску политического решения конфликта. Участники международной встречи по Сирии в Вене решили, что переговоры правительства страны и оппозиции должны пройти не позже 1 января следующего года, а в течение 18 месяцев в республике должны пройти выборы по новой конституции.