Глава МИД Сирии: Дамаск полностью доверяет России и шагам ее президента

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ О поддержке правительством Сирии действий России в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" заявил вице-премьер и министр иностранных дел САР Валид Муаллем.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в распространенном в среду информационным порталом Сурия аль-Эн интервью глава МИД подчеркнул, что Сирия "испытывает полное доверие к России и шагам ее президента Владимира Путина".

"Нам абсолютно ясна позиция, изложенная в речи на ГА ООН российским президентом, и мы ее поддерживаем. Что касается Соединенных Штатов и коалиции, которую они возглавляют, то мы им не доверяем. Судите сами: за истекший год их ВВС совершили 9 тыс. налетов в Сирии и Ираке, но мы не почувствовали их результатов", - отметил сирийским министр.

Муаллем, который находится сейчас в Нью-Йорке, сказал ранее на пресс-конференции, что "партнерство с Россией, Ираном и Ираком в борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГ) носит очень полезный характер и поможет положить конец терроризму".