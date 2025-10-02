Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Другие страны
    • 02 октября, 2025
    • 04:07
    Глава МИД: Сеул и Вашингтон достигли предварительного соглашения по безопасности

    Южная Корея и Соединенные Штаты Америки (США) на фоне продолжающихся переговоров по тарифам достигли предварительного соглашения в области безопасности.

    Как сообщает Report, об этом в интервью агентству Yonhap заявил министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён.

    "В сфере безопасности уже достигнуто общее соглашение, которое позволяет нам увеличить наши национальные оборонные возможности в необходимых областях", - заявил министр.

    Он также подчеркнул, что США рассматривают соглашение о валютном обмене, которое является основным требованием Южной Кореи в тарифных переговорах, однако не слишком оптимистичен в этом вопросе.

    Отметим, что ранее высокопоставленные чиновники Южной Кореи заявили о достижении прогресса в направлении предоставления стране больших прав в переработке ядерного топлива для промышленных целей.

    Южная Корея США соглашение по безопасности
    XİN başçısı: Cənubi Koreya və ABŞ arasında təhlükəsizlik sahəsində təxmini razılaşma əldə olunub

