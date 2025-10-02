Глава МИД: Сеул и Вашингтон достигли предварительного соглашения по безопасности

Южная Корея и Соединенные Штаты Америки (США) на фоне продолжающихся переговоров по тарифам достигли предварительного соглашения в области безопасности.

Как сообщает Report, об этом в интервью агентству Yonhap заявил министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён.

"В сфере безопасности уже достигнуто общее соглашение, которое позволяет нам увеличить наши национальные оборонные возможности в необходимых областях", - заявил министр.

Он также подчеркнул, что США рассматривают соглашение о валютном обмене, которое является основным требованием Южной Кореи в тарифных переговорах, однако не слишком оптимистичен в этом вопросе.

Отметим, что ранее высокопоставленные чиновники Южной Кореи заявили о достижении прогресса в направлении предоставления стране больших прав в переработке ядерного топлива для промышленных целей.