Глава МИД России посетит страны Персидского залива для обсуждения ситуации вокруг Катара

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Глава МИД России Сергей Лавров совершит турне по арабским странам Персидского залива.

Как сообщает Report, об этом на брифинге сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, С. Лавров посетит Кувейт, ОАЭ и Катар. В ходе визитов он будет принят главами государств и министрами иностранных дел этих стран.

"В ходе встречи будут обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества, а также ситуация вокруг Катара. Россия призывает воздержаться от конфронтационной риторики и достижения компромиссов путем обсуждений за столом переговоров", - сказала она.