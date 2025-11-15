Глава МИД Польши о вступлении Украины в ЕС: Это может произойти в начале 2030-х годов

Украина войдет в число членов Евросоюза в начале 2030-х годов.

Как сообщает Report со ссылкой на польские СМИ, об этом вице-премьер, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в своем подкасте "Остальное - политика".

По словам главы МИД, несмотря на то, что Венгрия блокирует прогресс в этом вопросе, "Украина уже имеет статус кандидата".

Сикорский отметил, что российский лидер Владимир Путин не переживет еще три года войны с Украиной, которую будет поддерживать Запад: "Этому, в том числе, будут способствовать средства, полученные от замороженных российских активов".