    Глава МИД Польши о вступлении Украины в ЕС: Это может произойти в начале 2030-х годов

    Другие страны
    • 15 ноября, 2025
    • 16:42
    Украина войдет в число членов Евросоюза в начале 2030-х годов.

    Как сообщает Report со ссылкой на польские СМИ, об этом вице-премьер, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в своем подкасте "Остальное - политика".

    По словам главы МИД, несмотря на то, что Венгрия блокирует прогресс в этом вопросе, "Украина уже имеет статус кандидата".

    Сикорский отметил, что российский лидер Владимир Путин не переживет еще три года войны с Украиной, которую будет поддерживать Запад: "Этому, в том числе, будут способствовать средства, полученные от замороженных российских активов".

