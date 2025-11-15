Глава МИД Польши о вступлении Украины в ЕС: Это может произойти в начале 2030-х годов
Другие страны
- 15 ноября, 2025
- 16:42
Украина войдет в число членов Евросоюза в начале 2030-х годов.
Как сообщает Report со ссылкой на польские СМИ, об этом вице-премьер, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в своем подкасте "Остальное - политика".
По словам главы МИД, несмотря на то, что Венгрия блокирует прогресс в этом вопросе, "Украина уже имеет статус кандидата".
Сикорский отметил, что российский лидер Владимир Путин не переживет еще три года войны с Украиной, которую будет поддерживать Запад: "Этому, в том числе, будут способствовать средства, полученные от замороженных российских активов".
Последние новости
16:42
Глава МИД Польши о вступлении Украины в ЕС: Это может произойти в начале 2030-х годовДругие страны
16:41
Полиция за сутки выявила 11 фактов незаконного хранения оружияПроисшествия
16:36
ВЭС в Азербайджане увеличили производство электроэнергии в 1,6 разаЭнергетика
16:20
Фото
В Ташкенте состоялась встреча президентов Азербайджана и Узбекистана один на один - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
16:18
Фото
На COP30 прошли панельные обсуждения Бакинской коалиции устойчивого развития городовCOP29
16:06
Министр: США настаивают на выводе российского капитала из сербской NISЭнергетика
15:53
Эксперт: Узбекистан и Азербайджан стремительно укрепляют сотрудничество в энергетикеЭнергетика
15:42
Алимбеков: Культурные связи Баку с Ташкентом продолжают развиваться через обмен литературойКультура
15:37