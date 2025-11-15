Polşa XİN başçısı: Ukrayna 2030-cu illərin əvvəlində Aİ üzvləri sırasına daxil olacaq
Digər ölkələr
- 15 noyabr, 2025
- 16:54
Ukrayna 2030-cu illərin əvvəlində Avropa İttifaqının (Aİ) üzvləri sırasına daxil olacaq.
"Report" Polşa KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin Baş nazirinin müavini, xarici işlər naziri Radoslav Sikorski deyib.
Onun sözlərinə görə, Macarıstanın bu məsələdə irəliləyişi əngəlləməsinə baxmayaraq, "Ukrayna artıq namizəd statusuna malikdir".
