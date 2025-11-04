Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Глава МИД Перу объявил о разрыве дипотношений с Мексикой

    Другие страны
    • 04 ноября, 2025
    • 02:45
    Правительство Перу решило разорвать дипломатические отношения с Мексикой из-за того, что в ее посольстве в Лиме укрывается бывший премьер-министр южноамериканской республики Бетси Чавес, обвиняемая в организации мятежа.

    Как передает Report, об этом сообщил перуанский министр иностранных дел Уго де Села.

    "Мы с удивлением и глубоким сожалением узнали, что экс-премьер Бетси Чавес, предполагаемая соучастница госпереворота, который пытался совершить экс-президент Педро Кастильо, получила убежище в резиденции посла Мексики в Перу. В свете этого недружественного акта, а также учитывая неоднократные случаи вмешательства действующего и бывшего президентов Мексики во внутренние дела страны, правительство Перу приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Мексикой", - сказал глава МИД на пресс-конференции.

    Перу Мексика дипотношения
    Peru Meksika ilə diplomatik əlaqələri kəsib

