Глава МИД КНДР посетит с визитом РФ и Беларусь

    • 26 октября, 2025
    • 05:50
    Глава МИД КНДР Цой Сон Хи посетит с визитом Россию.

    Как передает Report, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Подчеркивается, что визит пройдет по приглашению МИД РФ. Точные даты визита не указываются.

    Отмечается, что глава внешнеполитического ведомства КНДР также посетит Беларусь.

    Şimali Koreyanın XİN rəhbəri Rusiya və Belarusa səfər edəcək

    Лента новостей