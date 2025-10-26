Глава МИД КНДР посетит с визитом РФ и Беларусь

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи посетит с визитом Россию.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Подчеркивается, что визит пройдет по приглашению МИД РФ. Точные даты визита не указываются.

Отмечается, что глава внешнеполитического ведомства КНДР также посетит Беларусь.