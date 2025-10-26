Şimali Koreyanın XİN rəhbəri Rusiya və Belarusa səfər edəcək

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    • 26 oktyabr, 2025
    Koreya Xalq Demokratik Respublikasının (KXDR) xarici İşlər naziri Çoy Son Xi Rusiyaya səfər edəcək.

    "Report"xəbər verir ki, bu barədə Koreya Mərkəzi Teleqraf Agentliyi (KCTA) məlumat yayıb.

    Səfərin Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin dəvəti ilə baş tutacağı vurğulanıb. Səfərin dəqiq tarixləri qeyd olunmayıb.

    KXDR-in xarici siyasət idarəsinin rəhbərinin həmçinin Belarusa səfər edəcəyi vurğulanıb.

    Глава МИД КНДР посетит с визитом РФ и Беларусь

