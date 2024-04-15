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Глава МИД Израиля поблагодарил Британию и Францию за помощь в отражении атаки Ирана

Глава МИД Израиля поблагодарил Британию и Францию за помощь в отражении атаки Ирана Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сообщил, что поблагодарил своих британского и французского коллег Дэвида Кэмерона и Стефана Сежурне за помощь стран в отражении иранской атаки и призвал их ввести сокрушительные санкции в отношении ракетной отра
Другие страны
15 апреля 2024 г. 01:27
Глава МИД Израиля поблагодарил Британию и Францию за помощь в отражении атаки Ирана

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сообщил, что поблагодарил своих британского и французского коллег Дэвида Кэмерона и Стефана Сежурне за помощь стран в отражении иранской атаки и призвал их ввести сокрушительные санкции в отношении ракетной отрасли Ирана.

Как передает Report, об этом израильский дипломат написал в X (ранее Twitter).

"Я разговаривал с министрами иностранных дел Великобритании и Франции и поблагодарил их за помощь в отражении нападения Ирана на Израиль прошлой ночью", - отметил Кац. Министр добавил, что в ходе разговоров с коллегами "сказал им, что пришло время ослабить иранский режим, объявить КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные части Вооруженных сил Ирана - ред.) террористической организацией и ввести сокрушительные санкции в отношении иранской ракетной отрасли".

"Иран должен заплатить цену", - добавил Кац.

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Версия на азербайджанском языке İsrailin XİN başçısı Britaniya və Fransaya təşəkkür edərək onları İrana sanksiya tətbiq etməyə çağırıb

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