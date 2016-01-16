Глава МИД Германии в начале февраля посетит Иран

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер посетит с визитом Тегеран 2 февраля, сообщает Report со ссылкой на агентство IRNA.

По данным агентства, визит Штайнмайера нацелен на подготовку фундамента для переговоров между Тегераном и Эр-Риядом.

Как отмечает IRNA, глава германского МИД ранее говорил по телефону со своими иранским и саудовским коллегами и призвал их избегать усиления напряженности. По мнению Штайнмайера это важно, чтобы не нанести вред уже достигнутым результатам в ходе переговоров по Сирии за последние месяцы.